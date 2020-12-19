'Okul çağı aşıları ihmal edilmemeli' uyarısı

Sağlık Bakanlığı tarafından okul çağı aşıları, ilköğretim 1'inci sınıfta KKK (kızamık, kızamıkçık, kabakulak) ve DaBT-İPA (difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci),8'inci sınıfta da Td (tetanos, difteri) olarak uygulanıyor.
Covid-19 salgını dolayısıyla uzaktan eğitime geçilmesinin ardından, Bakanlığın aldığı kararla bu aşılar, öğrencilere temmuzdan itibaren aile hekimliği birimlerinde yapılmaya başlandı.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Topçu, aile hekimliklerinde yapılan okul çağı aşılarının ihmal edilmesinin hem çocukların hem de toplumun sağlığını riske atacağını vurguladı.
Covid-19 salgını sürecinde, aşıyla önlenebilen diğer bulaşıcı hastalıklarla da mücadelenin sürdüğüne dikkati çeken Topçu, "Kızamık yakın geçmişe kadar salgınlara yol açmış, ülkemiz de dahil birçok ülkede çok sayıda çocuğun ölümüne ya da engelli kalmasına neden olmuştur. Benzer şekilde difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci gibi hastalıklar yaygın bağışıklama sayesinde artık az görülmekte ya da görülmemektedir. Eğer aşılama hızları düşerse bu ölümcül seyreden hastalıklar, tekrardan karşımıza risk olarak çıkacaktır." diye konuştu.
Topçu, Covid-19'dan daha bulaşıcı ve ölümcül olan kızamık gibi hastalıklarla karşı karşıya kalınmaması için aşılama hızının büyük oranda korunması gerektiğini belirterek, bunun için tüm topluma görev düştüğünü söyledi.
"OKULLARDAKİ EĞİTİM ÖĞRETİME ARA VERİLMESİ, ÇOCUKLARIN AŞILANMASINI ENGELLEMEMELİ"
Uzaktan eğitim sürecinde okul çağı aşılarının aile sağlığı merkezlerinde gerekli tedbirler alınarak titizlikle uygulandığını vurgulayan Topçu, "Salgın nedeniyle okullardaki eğitim öğretim hayatına ara verilmesi, okul çağındaki çocukların aşılanmasını engellememeli. Okul çağındaki çocukların, bağlı bulundukları aile sağlığı merkezlerinde aşılanmaları sağlanmalı ki toplumsal bağışıklamada herhangi bir risk oluşmasın" uyarısında bulundu.
Topçu, ebeveynlerin çocuklarının aşılarını takip etmeleri gerektiğini belirterek, "Tüm ebeveynlere düşen görev, çocuklarının aşı takvimlerini kontrol etmek ve eğer eksik aşıları varsa bağlı bulundukları aile sağlığı merkezleriyle görüşerek güvenle yaptırmak" ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!