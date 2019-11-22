Son günlerde okul saldırılarına sahne olan ABD, San Jose kentinden gelen bir haberle bir kez daha alarma geçti.

Yerel basında çıkan haberlere göre California eyaletine bağlı San Jose kentindeki Oak Grove Lisesi'nde görevli bir çalışan, bahçede patlamaya hazır bir bomba düzeneği buldu.

Görevlinin otopark kenarındaki çalılıklarda bulduğu cep telefonu büyüklüğündeki düzeneği okul binasına getirmesinin ardından polise haber verildiği, ardından da binanın boşaltıldığı belirtildi.

Düzeneğin, okula gelen bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Santa Clara Bölge Polisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Polisin bombayı bırakan kişinin bulunması için çevredeki güvenlik kameralarından elde edilen görüntüleri incelediği ifade edildi.