Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oktay Kaynarca, geçtiğimiz akşam Bebek'te görüntülendi. Kaynarca, pandemi nedeniyle maske takarak, sosyal mesafeyi korumayı ihmal etmedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan 55 yaşındaki oyuncu, "Arkadaşlar sizde çok dikkat edin, işiniz zor. Kolay gelsin" dedi.