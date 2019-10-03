Akciğer kanserine yakalanan ve bir süredir tedavi gören oyuncu Tarık Ünlüoğlu, yaşam savaşını geçtiğimiz günlerde kaybetti. Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

Ünlüoğlu için düzenlenen törende Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki rol arkadaşı Oktay Kaynarca da katılanlar arasında yer aldı.

"ÇOK GÜZEL ADAMDI"

Törene katılan Oktay Kaynarca, "Çok konduramadık rahatsızlığını. Mümkün olduğu kadar erteledik ama maalesef hastalığı yenemedi. Tanıştığımız andan itibaren yaşam sevincini içinde olduğu gibi aktaran bir abimizdi. Küfür etmesi bile başkaydı, küsmesi bile başkaydı, barışması bile başkaydı. Çok güzel bir adamdı. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"NE YAZSAM YETMEYECEK BİLİYORUM..."

Kaynarca'nın sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşım ise duygulandırdı. Kaynarca'nın Tarık Ünlüoğlu ile şakalaştığı eski videosunu paylaşması sevenlerini hüzne boğdu. Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçileri çok sayıda baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Kaynarca, paylaşımına ise, "Ne yazsam yetmeyecek biliyorum Tarık abim... Özleyeceğiz abiliğini, arkadaşlığını, dostluğunu, ustalığını en çok da her daim hayat sevincini... Işıklı bir yerlerde aç gözünü, ruhun şad olsun... Şarkının adı 'Hasret'..." notunu düştü.

İşte Oktay Kaynarca'nın o paylaşımı: