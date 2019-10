Magazin dünyasına düşen son dakika acı haber! Usta sanatçı Tarık Ünlüoğlu yaşamını yitirdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı televizyon dizisinde rol alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu Ünal Kaplan rolünü üstlenmişti.

Acı haberi Oktay Kaynarca, Instagram hesabından "Abimmmm ... Mekanın cennet olsun canım abimmm..." mesajıyla duyurdu.

Oyuncunun doktorları, Ünlüoğlu'nun ailesine 2 gün önce 'Her an her şeye hazır olun' dediği öğrenildi.

Usta oyuncu, son olarak Instagram hesabından 'Kuşlar' notuyla bu fotoğrafı paylaşmış.

Tarık Ünlüoğlu perşembe günü son yolculuğuna uğurlanacak. Sanatçının cenaze töreninin yapılacağı yer ve zaman henüz netlik kazanmadı.

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır.

Usta oyuncu, Kurtlar Vadisi, Avrupa Avrupa, Bir Yusuf Masalı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol almıştı.

Ünlüoğlu, Kurtlar Vadisi'ndeki 'Testere Necmi' rolüyle hafızalara kazınmıştı.