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Oyuncu Oktay Kaynarca, 55 yaşına bastı. Kaynarca, bebeklik pozunu "Çok güzel bir ömrüm oldu" sözleriyle Instagram'dan yayınladı.

"ÇOK GÜZEL BİR ÖMRÜM OLDU"

Ünlü oyuncu, siyah beyaz çekilmiş fotoğrafına şu ifadeleri kullandı:

Nasıl ve hangi şartlarla dünyaya geldiğimiz önemli değildir, hayatı nasıl yorumlayıp nasıl öleceğimiz önemlidir. Çok güzel bir ömrüm oldu, içinde olan herkese sonsuz teşekkürler.

Kaynarca'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.