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Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Evim Yuvam Olsun'da 15 binin üzerindeki konuta 6 bin 946 kişi yerleşti

Oktay: Evim Yuvan Olsun'da 15 binin üzerindeki konuta 6 bin 946 kişi yerleşti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında kaydedilen 15 binin üzerinde konuta şu ana kadar 6 bin 946 kişi yerleştirildi

Giriş: 14.03.2023 - 22:06 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Evim Yuvam Olsun'da 15 binin üzerindeki konuta 6 bin 946 kişi yerleşti
AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında kaydedilen 15 binin üzerinde konuta şu ana kadar 6 bin 946 kişi yerleştirildi.

Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını bildiren Oktay deprem bölgesiyle ilgili olarak, "1 milyon 805 bin 842 bina incelendi, 653 bin konut acil, ağır, yıkık, orta hasarlı tespit edildi. Enkazın yüzde 20'si kaldırıldı" diye konuştu.

35 BİN KONUTUN İNŞAASINA BAŞLANDI

Bu anlamdaki çalışmalar hızla devam ediyor. Bir yandan enkazlarını kaldırırken bir yandan daha sağlam ve yeni yaşam alanları yapmanın gayreti içindeyiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız TOKİ eliyle ilk etapta 35 bin konutun inşasına başlamış durumdayız.

Ayrıntılar geliyor...

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