Giresun'un Dereli ilçesi sınırlarında 1650 ve 1800 rakım arasındaki Kümbet Yaylası, Giresun'un önemli turizm destinasyonlarının başında geliyor. Ormanların verdiği huzuru yaşamak isteyen doğaseverler yaz ve kış aylarında yaylayı ziyaret ediyor.
AA'nın haberine göre kontrollü normalleşme sürecinde ilginin daha da arttığı Kümbet Yaylası, şehirlerde bunalanların tercihleri arasında yer alıyor. Uçsuz bucaksız ladin ve çam ormanları ziyaretçileri kucaklıyor. Doğaseverler ayrıca 5 kilometre mesafedeki Koçkayası ve Aymaç Tabiat Parklarını da gezme imkanına sahip oluyor.
"YAZ İÇİN TÜM TEDBİRLERİMİZİ ALDIK, DAHA YOĞUN TURİST İLGİSİ BEKLİYORUZ"
Dereli Kaymakamı Murat Atıcı, oksijen deposu Kümbet Yaylası'na ilginin fazla olduğunu söyledi.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir süredir cumartesi günleri uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasıyla ilginin daha da arttığını ifade eden Atıcı, ziyaretçilerin yaylaya doğayı yaşayabilmek için genellikle günübirlik geldiğini aktardı.
Atıcı, insanların şehir merkezlerinden ziyade yaylaya çıkmayı tercih ettiğini belirterek, "Bu da yayla turizminin artmasına neden oluyor. Özellikle pandemi koşullarında fiziki mesafe şartlarına uyacak geniş sahalar olduğu için vatandaşlar yaylaya çıkmayı tercih ediyorlar. Yaz için tüm tedbirlerimizi aldık, daha yoğun turist ilgisi bekliyoruz" dedi.
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