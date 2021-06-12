İnsanların bu dönemde tatil ihtiyacı olduğunu dile getiren Kılınç, temmuzdan beklentilerinin yüksek olduğunu ve hazırlıklarını da bu yönde yaptıklarını sözlerine ekledi.

"KÜMBET YAYLASI ALPLER'İ ARATMIYOR"

Ailesi ile İstanbul'dan gelen Esma Yıldırım da Kümbet Yaylası'nı ziyaret etti. Tatil amaçlı yaylaya geldiklerini belirten Yıldırım doğayı çok sevdiğini dile getirdi. Yıldırım kendisinin Ispartalı, eşinin Giresunlu olduğunu ancak İstanbul'da yaşadıklarını anlatarak şöyle dedi: