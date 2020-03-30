İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklama: “30 Mart 2020 (yarın) Sabah itibarıyla 600 hasta yatağı, 81 yoğun bakımıyla yeni Okmeydanı Eğitim araştırma Hastanesini Milletimizin Hizmetine açıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun...

Allah’ın izni, Sağlık çalışanlarının bilgi ve özverisiyle bu belayı #Defedeceğiz...Hiç merak etmeyin” ifadelerini kullandı.