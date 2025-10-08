Habertürk
        Haberler Magazin Okay Yokuşlu'nun babalık heyecanı - Magazin haberleri

        Okay Yokuşlu'nun babalık heyecanı

        Milli futbolcu Okay Yokuşlu ve voleybolcu eşi Melisa Karmen Yokuşlu, ikinci çocuklarına kavuşmaya hazırlanıyor; "Artık dört kişilik bir takımız"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 20:43 Güncelleme: 08.10.2025 - 21:35
        Milli futbolcu ve Trabzonspor'un futbolcusu Okay Yokuşlu, 2019'da Melisa Yokuşlu ile evlenmiş, çiftin Dora adını verdikleri bir oğulları olmuştu.

        Çiftten müjdeli haber geldi. Okay Yokuşlu, ikinci çocuklarını kucağına almanın sevincini yaşayacak.

        Milli aranın ardından voleybolcu eşi Melisa Karmen Yokuşlu ile tatile çıkan futbolcu, mutluluğunu sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Melisa Yokuşlu, paylaşımına; "Artık dört kişilik bir takımız" notunu ekleyerek heyecanını duyurdu.

        Fotoğraflar: Instagram

        #okay yokuşlu

