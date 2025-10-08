Okay Yokuşlu'nun babalık heyecanı

Milli futbolcu ve Trabzonspor'un futbolcusu Okay Yokuşlu, 2019'da Melisa Yokuşlu ile evlenmiş, çiftin Dora adını verdikleri bir oğulları olmuştu.

REKLAM advertisement1

Çiftten müjdeli haber geldi. Okay Yokuşlu, ikinci çocuklarını kucağına almanın sevincini yaşayacak.

Milli aranın ardından voleybolcu eşi Melisa Karmen Yokuşlu ile tatile çıkan futbolcu, mutluluğunu sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Melisa Yokuşlu, paylaşımına; "Artık dört kişilik bir takımız" notunu ekleyerek heyecanını duyurdu.

Fotoğraflar: Instagram