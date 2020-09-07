Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Galatasaray transferde gaza bastı! Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Stoke City'den Etobo'nun transferini bitiren sarı-kırmızılar, Celta Vigo'dan milli oyuncu Okay Yokuşlu ile de anlaşmaya vardı.

Cimbom, 26 yaşındaki oyuncu için İspanyol ekibiyle satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması yaptı. FFP'de 1.7 milyon euro artıda olan Aslan, kiralama ücreti olarak 2 milyon euro'ya yakın bir bedel ödeyecek. Sezon sonunda oyuncuyu almak isterse 5 milyon euro civarındaki satın alma opsiyonunu kullanacak.

Okay Yokuşlu transferi, Etobo'nun ardından resmen açıklanacak.

Milli futbolcu, 2018 yazında Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya 6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

1 ORTA SAHA DAHA GELECEK

Sezonun başlamasına kısa bir süre kala Cimbom, kadroyu güçlendirmeye devam edecek. Etobo ve Okay'ın ardından bir orta saha oyuncusu için daha arayışlar sürüyor.