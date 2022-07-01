Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo'dan ayrıldı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Getafe'de tamamlayan tecrübeli orta saha oyuncusu, Celta Vigo ile 2024 yılının Mayıs ayında sona erecek sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. 28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmelerimiz sonucunda RC Celta ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak feshediyoruz" ifadelerini kullandı.

Okay Yokuşlu'nun ismi daha önce transfer döneminde Süper Lig kulüpleriyle anılmıştı.

* Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.