Tartışmadan sonra Okan Kurt'tan ilk açıklama

Yaptığı açıklamalar ve girdiği polemiklerle adından sıkça söz ettiren Demet Akalın, dün hayat arkadaşı Okan Kurt'un sahibi olduğu restoranda yan komşusuyla kavga ettiğini ifade etti.
DEMET AKALIN: OKAN'IN CAN GÜVENLİĞİ YOK!
Instagram'dan yayınladığı video ile polisten yardım isteyen Akalın, "Şu an İzmir Havalimanı'ndan dönmeye çalışıyorum. Yan tarafla kavga olmuş ve Okan’ı dışarı çıkartmıyorlarmış, polisi de içeri sokmuyorlarmış... Okan’ın can güvenliği yok. Beykoz Emniyet'i nerede? Ben de İstanbul'a inince oraya gideceğim. Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi? 'Çıkartmayacağız Okan Kurt'u o dükkandan...' Nasıl oluyor bu işler?" şeklinde konuştu.
"KADIN BAŞIMA BEN DE GİDECEĞİM!"
"Basındaki arkadaşlarımdan da rica ediyorum." diyen Demet Akalın, "Adamın can güvenliği yok yani. Bir inin bakalım oraya, ben yoldayım. Ben de gideceğim kadın başıma. Hangi sokağı kapatıp, kimi dükkana almıyorlar göreceğiz! Polisi tutuyor adamlar. Polisin içeri girmesine izin vermiyorlar." ifadelerini kullandı.
OKAN KURT: UFAK BİR ARBEDE YAŞANDI
Ünlü şarkıcının yardım çağrısının ardından muhabirler olay yerine geldi. Okan Kurt ise emniyet görevlilerinin gerekli müdahalelerde bulunmasının ardından objektif karşısına geçti.
Yaşananları anlatan Kurt, "Alıkoyma yok, ufak bir arbede yaşandı. Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı’nın berberiymiş. Cumhurbaşkanı’mıza boynumuz kıldan ince... Bugüne kadar sustuysak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hatrına sustuk ama bu tehditler hoş değil." açıklamasını yaptı.
BOĞAZ'DA RESTORAN
Okan Kurt, Haziran 2020'de Beykoz Anadolu Hisarı'nda, Boğaz kenarında denize sıfır lüks bir restoran açmıştı. Akalın, restoranın kendisiyle ilgisi olmadığını ve Okan Kurt ile ailesine ait olduğunu söylemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!