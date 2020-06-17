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Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Sevgilisi Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte alışveriş yapan Akalın, koronavirüs salgınına karşı maske takarak önlem almayı ihmal etmedi.

Son günlerde Boğaz'da lüks bir restoran açtığı iddiaları ile gündeme gelen popçu, "O restoran benim değil arkadaşlar, Okan'ın ailesine ait" açıklamasında bulundu. Kurt ise, "Restoran bizim değil. Kız kardeşim açtı restoranı. Orası Dilan Kurt'a ait" dedi.