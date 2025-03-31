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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'un Fenerbahçe karnesi! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'un Fenerbahçe karnesi!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ile 7 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'ü hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 10:36 Güncelleme: 31.03.2025 - 10:36
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        Okan Buruk'un Fenerbahçe karnesi!
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, çarşamba günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında sarı-lacivertlilere karşı 8. kez mücadele edecek. Buruk, geride kalan müsabakaların 4'ünü kazanırken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

        FENERBAHÇE İLE 20 KEZ KARŞILAŞTI

        Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken rakip oldu. Buruk'un takımları geride kalan müsabakalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

        Okan Buruk'un, Galatasaray teknik direktörü olarak Fenerbahçe ile oynadığı maçlar şöyle:

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        24.02.2025Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

        21.09.2024Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)

        19.05.2024Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)

        07.04.2024Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)

        24.12.2023Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)

        04.06.2023Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

        08.01.2023Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)

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