Okan Buruk'un Fenerbahçe karnesi!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, çarşamba günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında sarı-lacivertlilere karşı 8. kez mücadele edecek. Buruk, geride kalan müsabakaların 4'ünü kazanırken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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FENERBAHÇE İLE 20 KEZ KARŞILAŞTI Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken rakip oldu. Buruk'un takımları geride kalan müsabakalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Okan Buruk'un, Galatasaray teknik direktörü olarak Fenerbahçe ile oynadığı maçlar şöyle: REKLAM 24.02.2025Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig) 21.09.2024Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig) 19.05.2024Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig) 07.04.2024Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen) 24.12.2023Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig) 04.06.2023Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig) 08.01.2023Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)