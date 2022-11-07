Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci zaferini yaşadı ve moral depoladı. İlk İstanbul derbisine çıkan Okan Buruk kritik virajı başarıyla dönerken Şenol Güneş karşısında da ilk kez galibiyet elde ederek nefes aldı.
DERBİ PLANLARI TUTTU
Derbi öncesinde Beşiktaş'ta yaşanan Şenol Güneş değişikliğiyle birlikte analize başlayan Buruk ve kurmayları, Valerien Ismael dönemine göre farklılıkları tespit ederken hafta boyunca siyah-beyazlıların zayıf karnını da oyuncularına ezberletti. Rosier'in oyun kurulumunda yer almadığını ve geriden top çıkarken daha çok sol kanadın tercih edildiğini tespit eden Buruk ve kurmayları, Dubois'yı kenara alıp daha atlet olan Boey'i tercih etti. Genç sağ bek baskı boyunu çok yukarılara çekerken maçın yıldızlarından oldu.
BARIŞ ALPER DE GEÇER NOT ALDI
Rakibi sağ kanatta karşılayarak oyunu buraya yıkan Galatasaray'ın sol taraftaki tercihi de Barış Alper Yılmaz oldu. Buruk bu sezon ilk kez 11'de görev verdiği genç futbolcuyu demarke bırakmayı amaçladı; sarı-kırmızılıların ilk golü de benzer bir şekilde geldi. Rashica'nın gönderdiği ortada topu Icardi'ye indiren Barış Alper Yılmaz verilen görevi yerine getirirken geçer not aldı.
ICARDI VE MERTENS BÜYÜLEDİ
Galatasaray'da Alanyaspor maçı dışında kullanımları eleştiri konusu olan Mauro Icardi ve Dries Mertens de performanslarıyla camiayı adeta büyüledi. Icardi topla ceza sahasında buluştuğu her an tehlike yaratırken iki golünün dışında bir kez de direğe takıldı.
Ligde henüz tek gol atabilen Mertens de özellikle ikinci yarıdaki iştahlı oyunuyla göz kamaştırdı. Sürekli oyunun içinde bulunan Belçikalı yıldız, Icardi'nin boşalttığı alanlara girerek sürekli pozisyon üretti.
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