Süper Lig’de bugün zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk oyuncularına uyarılarda bulundu. İlk 3 haftada 2 galibiyet alınmasına karşın oynanan oyundan tatmin olmayan Buruk, Trabzonspor önünde rüştünü ispatlamak istiyor. ,

İlk 3 maçta kalesinde sadece 1 gol gören Sarı-Kırmızılı takım, yalnızca 2 kez rakip fileleri havalandırabildi. Takım savunmasından memnun olmasına rağmen ofansif anlamda üretkenliğin zayıf olduğunu düşünen Buruk, özellikle kanatları emanet ettiği Kerem ve Yunus’tan üstün performans bekliyor.

Genç oyuncuların son oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında vasat performans göstermenin ardından oyuncularıyla birebir görüşmeler gerçekleştiren Okan hoca, Kerem ve Yunus’tan daha çok çizgiye inip orta yapmasını istedi. Geçtiğimiz yıl Cimbom’un en golcü ismi Kerem ve Adana Demirspor’da attığı gollerle ön plana çıkan Yunus’un kaleyi düşünmekten çok asist yapmaya yönelmesini isteyen Buruk’un, “Topla buluştuğunuzda golden önce gol pasını düşünün… Dar alanda çalım atma yeteneğinizi kullanarak çizgiye inin ve içerdeki arkadaşlarınıza asist yapmayı öncelik haline getirin, bencilce kaleyi düşünmeyin” dediği öğrenildi.