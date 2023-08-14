Okan Buruk'tan transfer ve Zaniolo açıklaması!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda oynanacak Olimpija Ljubljana rövanş karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk, transfer ve Zaniolo konusunda önemli sözler söyledi. İşte Okan Buruk'un açıklamaları...
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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"KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"
"Rakibimize saygı duyuyoruz. Kazanmak ve turu geçmek için maça çıkacağız. Ülke puanı için de kazanmak çok önemli. Hem bizim, hem de diğer Türk takımlarının kazanmasını diliyorum."
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ZANIOLO'NUN SON DURUMU
"Nicolo Zaniolo kasığından bir sakatlık geçirdi. Birçok oyuncumuza teklif var, Nicolo da bunlardan biri. Kulüp için uygunlar şartlar varsa, kulüp değerlendirir. Ben işime odaklandım. Gideceklerden çok, sahada mücadele eden oyuncularımla en iyisini yakalamaya uğraşıyoruz. Transferle değil, hazır olmayan oyunculara kafamızı yoruyoruz."
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LUCAS TORREIRA'NIN SON DURUMU
“Torreira idmanlara şu an çıkıyor. Oynayabilecek durumda ama biz uzun vadeli düşünüyoruz. Hiçbir oyuncumu erken sahaya sürüp riske etmek istemiyorum."
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"SÜREÇ GEREKİYOR"
"Bazı oyuncular için bir süreç gerekiyor. Oyuncular 3-4 hafta idman süresi görebilirler. %100 hazır olmayan oyuncularımızı riske etmek istemiyoruz."
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ZAHA VE KEREM DEMİRBAY
"Kerem Demirbay zaten UEFA listesinde yok. 17 oyuncu yazabiliyoruz. Yabancı ve yurt dışında doğmuş oyuncular için bir kotamız var. Bir sonraki maçta listeye girecektir. Zaha listedeydi yavaş yavaş takıma sokacağız”
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"TEKRAR EDECEĞİZ"
"Galatasaray olarak bizim geçen sene başarılı olmamızın sebebi bütün oyuncuların inanması ve yüzde 100'ünü vermesi. Aynı şeyi tekrar yakalayacağız. Bu benim için de geçerli. Şampiyon olduk diye bir şey bitmedi."
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"KARAR VERECEĞİZ"
"İlhami Siraçhan Nas'ın geleceğiyle ilgili kararı vereceğiz. Kiralık gidebilir, takımda kalabilir. Daha yeni katıldı aramıza. Babası benim oyuncumdu, oğlu da şimdi oyuncum. Bu da güzel bir şey"
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TETE KONUSU
"Tete'nin transferiyle ilgili süreç benim alanım değil. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. FIFA her zaman oyuncuların oynamasını ister."
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