Okan Buruk'tan RFS uyarısı!

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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçında Letonya temsilcisi RFS'ye konuk olacak Galatasaray'da Okan Buruk'tan öğrencilerine uyarılar geldi.

Bu sezon kalesini gole kapamada zorlanan sarı-kırmızılılarda buna ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi.

Bu sezonki gollerinin büyük bölümünü maçların son 30 dakikasında yiyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, öğrencileriyle konsantrasyon kaybı nedeniyle sert bir konuşma yaptı. Öne geçilen maçlarda dahi rakibin skora ortak olmasından duyduğu hoşnutsuzluğu dile getiren Buruk, RFS deplasmanında hataya yer olmadığını ifade etti. REKLAM

Skor üstünlüğünün alındığı anlarda maçın temposunu belirleyen taraf olmaları gerektiğini söyleyen Buruk, "Denizi geçip derede boğuluyoruz. Bu seviyede böyle hatalar kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Buruk, akan oyunda yenilen gol sayısının da önceki iki sezonla benzer olduğunu hatırlatarak duran top savunmasında daha dikkatli olunmasını istedi.