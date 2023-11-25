Okan Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Alanyaspor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözlerine kadına şiddeti kınayarak başladı. Güzel bir sonuç aldıklarını söyleyen Buruk, "4 gollü galibiyet. Buna ihtiyacımız vardı. Daha önceki haftalarda sonlandırmada anlamında sıkıntılar yaşıyorduk. Bugün bunu erken bir şekilde bitirdik. Maçın başından sonuna kadar istediğimiz oyunu, topun daha çok bizde olduğu ve top kayıplarını azalttığımız bir maçtı. Maçın genelinde başlayan, devam eden oyuncular, sistem üzerinden devam etti. Çok pozisyon bulduk, çok gol attık. Alanyaspor 4 tane hızlı oyuncu ile başladı. Değerli bir galibiyet oldu. Bugün yeni oynayan, daha az az oynamış birçok oyuncumuz sahada yer aldı. Onların performansları da önemli ve değerliydi" diye konuştu.