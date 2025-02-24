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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan derbide 4 değişiklik! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan derbide 4 değişiklik!

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oynadıkları son maça göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 20:29 Güncelleme: 24.02.2025 - 20:29
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        Okan Buruk'tan derbide 4 değişiklik!
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        Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta oynanan derbiye Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Rolanda Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ile çıktı.

        Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir yer aldı.

        Okan Buruk, geçen hafta içinde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile yapılan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu müsabakasında ilk 11'de oynattığı Günay Güvenç, Cuesta, Jelert ve Mertens'i yedeğe çekti.

        Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Muslera, Frankowski, Eren Elmalı ve Lemina'ya formayı verdi.

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        LEMINA VE EREN İLK KEZ 11'DE

        Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Mario Lemina ve Eren Elmalı, bu sezon ilk kez bir müsabakaya ilk 11'de başladı.

        Sarı-kırmızılı formayı ilk kez 24. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında giyen iki futbolcu, söz konusu mücadelenin 2. yarısında oyuna dahil oldu.

        SAKATLIĞINI ATLATAN YUNUS KADRODA

        Galatasaray'da sakatlığı geçen Yunus Akgün, derbinin kadrosuna dahil edildi.

        Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 6 maç kaçıran Yunus, Fenerbahçe derbisinde yedekler arasında yer aldı.

        FRANKOWSKI VE EREN'IN İLK DERBİ HEYECANI

        Yeni transferler Przemyslaw Frankowski ile Eren Elmalı, ilk kez bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde forma giydi.

        Sarı-kırmızılı ekipte diğer yeni transferler Ahmed Kutucu ve Carlos Cuesta ile kadroda olmasına rağmen daha önce derbide forma giymeyen kaleci Günay Güvenç ve Yusuf Demir, yedekler arasında ilk heyecanı yaşamak için bekledi.

        ICARDI TRİBÜNLERİ SELAMLADI

        Sakatlığından dolayı sezonu kapatan sarı-kırmızılı takımın yıldızı Mauro Icardi, RAMS Park'ta taraftarı selamladı.

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        Müsabaka öncesinde sahaya çıkan Arjantinli futbolcu, kendisiyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı eşliğinde tribünleri gezdi. Taraftarlar, Icardi'ye büyük sevgi gösterisinde bulundu.

        DERBİDE 55 YIL SONRA YABANCI HAKEM DÜDÜK ÇALDI

        Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 55 yıl aradan sonra bir yabancı hakem görev yaptı.

        İki takım arasında profesyonel liglerin oynanmaya başladığı 1959'dan bu yana yapılan 17 derbide yabancı hakem düdük çaldı. Son olarak 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide yabancı hakem düdük çaldı. Söz konusu derbiden 55 yıl sonra takımlar yabancı hakem idaresinde maça çıktı.

        Karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yaparken dördüncü hakemlik görevini Kadir Sağlam üstlendi.

        BARIŞ ALPER YILMAZ'A ÖZEL ÖDÜL

        Galatasaray formasıyla ligde 100'den fazla maça çıkan Barış Alper Yılmaz'a plaket verildi.

        Sarı-kırmızılı formayı 22. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında 100. kez terleten milli futbolcuya, kulüp ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından derbi öncesi plaket ve 100 numaralı forma takdim edildi.

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        GALATASARAY YÖNETİMİNDE TARAFTARA UYARI

        Sarı-kırmızılı kulübün yönetimi, taraftarlara maç içinde sadece takımı desteklemeleri ve tahriklere kapılmamaları yönünde uyarıda bulundu.

        Sosyal medyadan taraftarları için mesajlar paylaşan Galatasaray Kulübü, ayrıca stat dışı ve içinde bildiriler dağıttı.

        Taraftara verilen uyarı metninde şu ifadeler kullanıldı:

        "Bugün sezonun en kritik sınavlarından birine çıkıyoruz. Galatasaray'ımızın şampiyonluk yolundaki en önemli virajında sahada oynayacak oyuncularımız kadar tribündeki bizlerin de konsantrasyonu, isteği, arzusu ve sağduyusu çok önemli. Bugün başarı elde edebilmek için her türlü provokasyonu yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple karşı karşıyayız. Maç öncesinde, sırasında ve sonrası her fırsatta takımımızı, tribündeki bizleri tahrik edip hata yaptırmaya çalışacaklar. Özellikle rakibin sahaya çıktığı ilk andan itibaren bizleri provoke etmesine asla izin vermemeliyiz. Çünkü bundan beslenmek isteyecekler. Bugün camiamıza yapılan saldırıları durdurma, kurulan tezgahları yıkma günüdür."

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        Bildiride sarı-kırmızılı taraftarlar için maddeler halinde yapması gerekenler sıralandı. Ayrıca müsabaka öncesinde sık sık uyarı anonsu yapıldı.

        ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü, derbi için geniş güvenlik önlemleri aldı.

        Galatasaray ile Fenerbahçe'nin RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği müsabaka için İstanbul genelinde 32 bin emniyet personeli görev yaptı.

        Maçta polisler, tribünle saha arasına adeta güvenlik duvarı ördü.

        KAPALI GİŞE OYNANDI

        Sarı-kırmızılı taraftarlar, derbi için satışa sunulan tüm biletleri tüketti.

        RAMS Park'ta dolu tribünler önünde yapılan müsabakayı yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı, 2 bin 500 de sarı-lacivertli taraftar izledi.

        DERBİYİ 25 YABANCI BASIN MENSUBU TAKİP ETTİ

        Türkiye'nin dünya futbolunda en çok ilgi çeken müsabakası olan derbi için 25 yabancı basın mensubu izledi.

        Türkiye Spor Yazarları Derneği aracılığıyla derbi için Fransa, İsveç, Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, Filistin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, İspanya, Romanya ve Danimarka'dan toplamda 25 muhabir, foto muhabiri ve kameraman akreditasyon yaptırdı.

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