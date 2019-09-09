09 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Medipol Başakşehir, lige verilen milli ara nedeniyle oynadıkları hazırlık maçında İstanbulspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Medipol BaşakşehirTeknik Direktörü Okan Buruk basın mensuplarına açıklamalarda bulunu. Maç eksiği olan yeni transferleri görmek adına iyi bir maç olduğunu vurgulayan Buruk, "Hazırlık karşılaşması bizim için çok önemliydi. Sezon öncesi karşılaşmasına katılmayan, yeni transferimiz ve maç eksiği olan oyuncularımıza maç oynattık. Hafta içi de ağır antrenmanlar yapmıştık. Hazırlık maçı olmasına rağmen oyuncularımız ilk yarı çok doğru oynadı. İlk yarı daha istediklerimiz yaptık. İkinci yarı çok fazla oyun değişikliği yaptık ve maçın havası dağılıyor. Hafta içi oynayacağımız lig maçı için de oyuncularımız değerlendirme adına çok önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.
“İNŞALLAH HER ŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLUR”
Süper Lig’in 4. Haftasında oynayacakları Sivasspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Sezon başı kampına savunma anlamında eksik oyuncularla gitmiştik. Hem savunma hem de forvet anlamında transferlerimiz oldu. Asıl lig başladıktan sonra ihtiyacımız olan bölgelerde değişikliğe gittik. Son gün yaptığımız takviyelerle kadromuzu tamamladık. Şu an daha güvenli ve oturmuş tecrübe anlamında bu ligi iyi bilen oyuncuları kadromuza kattık. İyi bir kadro oluşturduk. Yaptığımız transferlerle daha güçlü olduğumuza inanıyorum. Epureanu da sakatlıktan döndü. Bizim için yeni transfer olmuş sayılır. Değerli önemli oyuncuların olduğu iyi kadro olduğunu düşünüyorum. Sivasspor maçıyla birlikte tekrardan üst sıralara çıkmak için oynayacağız. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!