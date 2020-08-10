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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Okan Buruk, önceki gün oğlu Ali Yiğit ile birlikte Bodrum'da görüntülendi. İkili, bir plajda baba-oğul yemek yedikten sonra ayaküstü muhabirlerle sohbet etti.

Kısa bir tatil yapmak için Bodrum'a geldiklerini söyleyen Buruk, eşi Nihan Buruk'un da Çeşme'de olduğunu belirtti.