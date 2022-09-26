Galatasaray'ın transferin son günü kadrosuna kattığı Juan Mata, yaz dönemini kamp yapmadan geçirmişti. Ne yapacağı merak edilen İspanyol yıldıza sıkı bir çalışma programı uygulandı.

BURUK, MATA'YI 11'DE DÜŞÜNÜYOR

Teknik direktör Okan Buruk, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında Mata'nın futboluna hayran kaldı. Buruk yakın çevresine, ''Takımdaki en büyük sorun atağa çıkarken, hızlı düşünen oyuncu eksikliğiydi. Juan Mata çok hızlı düşünüyor. Rakip savunma arkasına harika paslar attı. Sürekli boşa çıkarak, takım arkadaşlarına pas opsiyonu sağlıyor. Bize çok katkı sağlayacak'' dedi. 48 yaşındaki teknik adam, Juan Mata'ya 10 numara mevkiinde görev verecek.

İZ BIRAKMAK İSTİYOR

Bu arada 34 yaşında olan Mata, son yıllarda Manchester United'ta fazla forma şansı bulamadığı için futbolu özlediğini söylemişti. İspanyol yıldızın da kariyerinin son döneminde iz bırakarak yeşil sahalara veda etmek istediği öğrenildi.