Okan Buruk, İtalyan basınına konuştu

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında Roma'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi teknik direktör Okan Buruk İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport’a konuştu.

Maçı değerlendiren Okan Buruk, "Başakşehir, ülkemizi sınırlarımız dışında da iyi şekilde temsil etmek istiyor. Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası finallerine kaldı, biz de kulüp olarak uluslararası arenada iyi bir örnek vermek istiyoruz. İlk maça göre daha güçlüyüz, çok sayıda sakat oyuncumuz iyileşti. Roma ile mücadele etmek için hazırız. Biz, hak ettiğimiz üzere grupta ilk sıradayız" dedi.

Buruk, çok iyi bir takıma karşı oynayacakların ifade ederek, "Çok agresifler ancak rakibi domine etmeyi başaramıyorlar. Savunmada boşluk arıyorlar ama kendileri de veriyor" değerlendirmesini yaptı.

"CENGİZ ÜNDER'İ ÇOK ETKİLEMEZ"

Roma forması giyen Cengiz Ünder'in sahada olmasını beklediğini dile getiren Okan Buruk; "O, Türk futbolunun son yıllardaki en yetenekli oyuncularından. Roma’da daha da gelişebilir ve belki Avrupa’da daha üst düzey bir kulübe gidebilir. Bizim stadımız onun için bazı şeylerin başladığı bir yer ancak onu çok etkileyeceğini düşünmüyorum" dedi.