Okan Buruk: Bu mağlubiyette birinci sorumluluk benim

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Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Beşiktaş'a 5-0 yenildi.

"BİRİNCİ SORUMLULUK BENİM"

Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün geçen senenin şampiyonu olarak sahaya çıktık. İyi bir takımla oynayacağımızı biliyorduk ama kazanmak için sahaya çıktık. Çok erken bireysel hatadan gol yedik. Golü bulup beraberliği yakalayacak pozisyonlar vardı. Beraberliği yakalasak oyun bizim için daha iyi gidebilirdik. İkinci yarı değişiklik yaptık, hücumda iki forvete döndük. Savunma hatasından golü yedik. Bugünkü en büyük sıkıntılarımızdan biri takiplerdi. Bireysel hata olur, bizim istediğimiz oyunun dışında çıktığınız zaman bu Galatasaray takımının oyunu değil. 2-0 sonrası biraz da düştüğümüzü düşünüyorum. 2-0'dan sonra hamleler yaptık. Burada daha çok üretebilirdik. Genel olarak bu maç öncesinde iki takımın da yüzde 100 hazır olmadığını söylemiştim. Beşiktaş ikinci yarıda bize göre daha istekliydi. Gedson'un oyun içerisindeki temposu etkili oldu. Bu maça hazırlayan ve 11 çıkaran, değişiklikleri yapan benim. Bu mağlubiyette birinci sorumluk benim. Oyuncularımla da içeride konuştum. Galatasaray formasıyla böyle mağlubiyet alıyorsanız öncelikle utanmamız gerekiyor. Başımızı kaldırıp bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

REKLAM "LİGDE EN BÜYÜK ADAY BİZİZ" Ligde şampiyonlukta en büyük aday olduklarını belirten Buruk, "İki senenin şampiyonu olarak bu seneye iyi başlamadık. Kazanarak lige başlamamız gerekiyor. Ligin şampiyonluktaki en büyük adayı biziz. Hazır olan oyuncularımız ve gelen oyuncularla birlikte önümüzdeki hafta bu akşamki yenilgiyi unutturup galibiyet serisini yapan Galatasaray inşallah önümüzdeki hafta olacak. Bu benim sorumluluğumda. Oyuncularıma güveniyorum, her zaman arkalarındayım. Taraftarımız bize güvensin. Onlardan özür diliyoruz Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, hak ettikleri galibiyeti aldılar. Ödül töreninde sahaya çıktık, onları alkışladık. Onlar bizi alkışladı, biz onları alkışladık. Türk futbolunda aradığımız iklimi tekrar bir arada görme açısından da önemliydi. Kaybedebiliriz ama kazananı da alkışlamak gerekiyor" şeklinde konuştu.

"2 SENE ŞAMPİYON OLDUK, İNŞALLAH BU SENE DE ŞAMPİYON OLACAĞIZ" İki sene üst üste şampiyon olduktan sonra futbolcularda doymuşluk olup, olmadığının sorulması üzerine Buruk, "Doymuşluk diyemem ama 4 haftadır antrenman yapıyoruz. Milli oyuncuları geç katıldı, transferler geliyor. Geçen seneki aynı motivasyonu bu kadar çabuk zamanda yakalamak kolay değil. Şanssız da bir gece yaşadık. Bireysel hatalar oldu. Böyle maçları bir daha yaşamayacağız. Ben oyuncularıma güveniyorum. 2 sene şampiyon olduk, inşallah bu sene de 3. kez de şampiyon olacağız" diye cevap verdi. "BİZİM İÇİN DERS OLDUĞU KESİN" Bu skorlun kendileri için ders olduğunu ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bu anlamda bizim için ders olduğu kesin. Bunun erken olması daha sevindirici. Negatif olarak değil de pozitif olarak ders almamız gerekiyor. Amacımızı oyuncularımı pozitif şekilde sahamızda oynayacağımız maçta ortaya koymak. Final kaybetmek çok yaşamadığımız bir şey. O anlamda da üzgünüz. Tam olarak istediğimizi ortaya koyamadık" açıklamasında bulundu.

"BU STATTA FUTBOL OYNANMASINA KARŞIYIM" Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu sevmediğini ifade eden Okan Buruk, "Bu stadı sevmiyorum. Bu statta futbol oynanmasına karşıyım. Atletizm alanında kullanılması gerekiyor. Futbol stadı olarak kullanılacaksa tamamen pistin kaldırılıp, futbol stadı yapılması gerekiyor. Bence hem hocalık için hem futbol oynamak için hem seyretmek için gördüğüm en kötü statlardan biri" diyerek sözlerini tamamladı.