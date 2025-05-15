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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Bu kupa bize ekstra motivasyon oldu - Futbol Haberleri

        Okan Buruk: Bu kupa bize ekstra motivasyon oldu

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'nı kazandıkları maçın ardından, "Bu moralle İstanbul'a gitmek ve şampiyon olmak istiyoruz. Kazanan takım olmak çok gurur verici." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 00:21 Güncelleme: 15.05.2025 - 00:45
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        • 1

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor finalinin ardından konuştu.

          Okan Buruk, "Çok mutluyuz. Kupa da bizim için önemliydi. İki takımı ve seyircileri tebrik etmek gerekiyor. Bu atmosferde oyuncular da kupaya daha çok odaklandı. Biz kazandık ama Trabzonspor da büyük emek verdi. Onları tebrik ediyorum. Maçın geneline bakınca önemli bir üstünlük kurduk. Önemli bir gece bizim için. Bu kupayı kazanmak çok önemli ve değerli. Önemli bir emek sarf ediyoruz oyuncularımla birlikte. Onlara teşekkür etmek istiyoruz. Taraftarımız bizimle birlikteydi. Maçtan sonra bizimleydiler. Bu moralle İstanbul'a gitmek ve şampiyon olmak istiyoruz. Kazanan takım olmak çok gurur verici. Başkanımıza, yöneticilerimize hayırlı olsun. Onların da büyük emekleri var. Şimdi hedefimiz şampiyonluğumuzu ilan etmek. Çok mutluyuz. Bu kupa bize ekstra motivasyon oldu." ifadeleri kullanıldı.

        • 2

          "ÇOK İSTEDİK VE KAZANDIK"

          Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda gruptan fair-play kuralı ile çıktığı ve Konyaspor maçındaki futbolculara 0-0 işareti yapması hatırlatılan Okan Buruk, İlk 3 maçtaki grup bölümünde orada çok rotasyon yaptık. Çok oyuncuya şans verdik. Çok yoğun bir fikstürden geldik. Bu sene oynadığımız maç sayısı inanılmaz fazla. Burada Gaziantep maçındaydık ve Boluspor maçına gidecektik. Kiminle oynayacağız diye düşünüyorduk. Oralardan, 0-0'lık maç, orada da çok üstün oynamıştık. Öbür maçın berabere bitmesi, bizim maçta da bu kuralı biliyorduk. Bazı oyuncularımız elendik diye düşündü, turu geçtiğimiz bile bilmiyorlardı. Bu stratejik bir şey." sözlerini sarf etti.

        • 3

          "FENERBAHÇE DEPLASMANI..."

          Başarılı teknik adam sözlerine, "Fenerbahçe deplasmanı, orada kazandığımız galibiyet, Konyaspor deplasmanı, buradaki oyun, çok istedik ve kazandık. Türkiye Kupası çok değerli ama belirli yerlerde çok fazla oyuncu değiştirdik. Sonunda hem gençlere şans vermiş olduk hem de kupayı kazanmış olduk. Tekrar bu kupayı kazanmak mutluluk verici ama Trabzonspor'un emeğini de unutmamak lazım. Bundan sonraki maçlarda onlara da başarılar." diye devam etti.

        • 4

          ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

          Okan Buruk, şampiyonluk için, "Pazar günü oynayacağız. Oynamadan kazanamıyorsunuz. İlk amacımız pazar günü şampiyon olmak."

        • 5

          BASIN TOPLANTISI

          Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, "Bugün güzel bir ortam vardı. Genel olarak güzel bir final oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Trabzonspor da iyi oynadı. Fatih hoca ve rakibi tebrik ediyorum. İki yarıda erken bulduğumuz goller işimizi kolaylaştırdı. Taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Hafta sonu da şampiyon olup bu başarıyı taçlandırmak istiyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.

          "BU SEZON HEDEFİMİZ 2 KUPAYDI, BİRİNİ ALDIK, BİRİ KALDI"

          Hedeflerinin hafta sonu da şampiyon olmak ve sonrasında da daha çok kupa kazanmak olduğunu söyleyerek, "Sezon başında en önemli hedefimiz beşinci yıldızdı. Çok büyük bir emek veriyoruz. Bu sezon çok maça çıktık. İki kupa şansımız vardı. Birini aldık, biri kaldı. Avrupa kupası istediğimiz gibi olmadı. Yöneticilerimiz de çok emek verdi, çok iyi bir takım kurduk. En büyük hedefimiz 4. şampiyonluk, şahsi hedefim ise Galatasaray ile daha çok kupa kazanmak. Önemli oyuncularla oynuyoruz, taraftarlımız da her anlamda çok büyük destek veriyor. Galatasaray’a hak ettiği başarıları kazandırmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

        • 6

          "BUNDAN SONRA EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE BAŞARILI OLMAK"

          Türkiye'de son yıllarda önemli başarılar elde ettiklerini ve bundan asıl hedefleri arasında Avrupa başarı olduğunu belirten Okan Buruk, "Türkiye liginde önemli bir kadro ile önemli başarılar elde ettik. Avrupa'da da önemli maçlar oynadık. Kötü maçlar da oynadık. Tottenham maçında çok güzel bir oyun oynamıştık, o hala hafızalarda. Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenmiştik. O bizim için kötü olmuştu. Türkiye'de önemli başarılar elde ettik. Hafta sonu ligde de şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Bundan sonra en önemli hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak" şeklinde konuştu.

        • 7

          "RAKİBİMİZ, TEPKİNİN BİZİMLE İLGİLİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

          Trabzonspor'un seremoniye çıkmama kararı ile ilgili soruya da cevap veren Buruk, "Ben saygı duyuyorum. O duruşa da saygı duyuyorum. Rakibimiz tepkinin bizimle ilgili olmadığını söyledi. Beşiktaş maçında biz rakibi tebrik etmiştik. Burada Trabzonspor farklı bir duruş sergiledi. Onlara da çok saygı duyuyorum" diye konuştu.

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