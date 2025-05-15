Okan Buruk: Bu kupa bize ekstra motivasyon oldu

BASIN TOPLANTISI

Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, "Bugün güzel bir ortam vardı. Genel olarak güzel bir final oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Trabzonspor da iyi oynadı. Fatih hoca ve rakibi tebrik ediyorum. İki yarıda erken bulduğumuz goller işimizi kolaylaştırdı. Taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Hafta sonu da şampiyon olup bu başarıyı taçlandırmak istiyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.

"BU SEZON HEDEFİMİZ 2 KUPAYDI, BİRİNİ ALDIK, BİRİ KALDI"

Hedeflerinin hafta sonu da şampiyon olmak ve sonrasında da daha çok kupa kazanmak olduğunu söyleyerek, "Sezon başında en önemli hedefimiz beşinci yıldızdı. Çok büyük bir emek veriyoruz. Bu sezon çok maça çıktık. İki kupa şansımız vardı. Birini aldık, biri kaldı. Avrupa kupası istediğimiz gibi olmadı. Yöneticilerimiz de çok emek verdi, çok iyi bir takım kurduk. En büyük hedefimiz 4. şampiyonluk, şahsi hedefim ise Galatasaray ile daha çok kupa kazanmak. Önemli oyuncularla oynuyoruz, taraftarlımız da her anlamda çok büyük destek veriyor. Galatasaray’a hak ettiği başarıları kazandırmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.