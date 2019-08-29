29 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilenler, kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 200 başvurudan 84 bin 300'ünü karara bağladı.
Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 126 bin 200 müracaat yapıldı.
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı.
41 BİN 900 MÜRACAATIN İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR
Komisyon, bugüne kadar 84 bin 300 başvuruyu sonuçlandırdı, 6 bin 700 başvuruyu kabul etti. Böylece, Komisyon başvuruların üçte ikisini karar vermeye başladığı 20 aylık süre içerisinde tamamlamış oldu.
Başvuruların 77 bin 600'ünü reddeden Komisyonda, 41 bin 900 müracaatın incelenmesi ise devam ediyor.
28 DERNEK, VAKIF, ÖĞRENCİ YURDU, TELEVİZYON KANALI TEKRAR AÇILDI
Komisyonun kabul kararıyla çok sayıda kişi mesleğine geri döndü. Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları da değerlendiren komisyon, aralarında dernek, vakıf, öğrenci yurdu ve televizyon kanalının da bulunduğu 28 kurum ve kuruluşun tekrar açılmasını kararlaştırdı.
Başvurulara yönelik incelemelerini sürdüren Komisyon, 20 Temmuz'da başlayan adli tatil döneminde de çalışmalarına ara vermeden devam etti.
Kararlar, tebliğ edilmek üzere başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara teslim ediliyor. Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son görev yapılan kurumlar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yapılıyor.
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) belirlenen idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.
Başvurucular, ohalkomisyonu.tccb.gov.tr internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden müracaatlarının kabul ya da reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor.
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