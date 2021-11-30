BloombergHT'de hafta içi her akşam 20.00'da yayınlanan BBO yapımın yapımcılığını üstlendiği "Aslı Safak'la İşin Aslı"nın son konuğu Oğuzhan Uğur oldu.

Youtube'da ürettiği içeriklerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Uğur, Aslı Şafak’ın, "Gelecek planlamanda ne var?" sorusuna, “Amerika’ya, Avrupa’ya ve Asya’ya ortak yapımlar başlatmak istiyorum." cevabını verdi.

Yurt dışına dev bir prodüksiyonla açılma projesini açıklayan Uğur, "Oscar törenlerinde görüp 'Aman Allah'ım!' dediğimiz adamlarla şu an iş yapmaya başladık. Buradan Amerika’ya Avrupa’ya ve Asya’ya bir köprü kurmak istiyoruz. Çünkü Türkiye gerçekten öyle bir coğrafya." dedi.

ÇANAKKALE FİLMİ GELİYOR

Oğuzhan Uğur, Çanakkale Zaferi ile ilgili de bir proje hazırladıklarını belirtti:

Bizim halen işlenmemiş çok büyük tarihi sırlarımız, maalesef sır olarak kalmış değerlerimiz var. Bu hikayeleri artık gün yüzüne çıkarıp el alemin Vietnam filmlerini izlemek yerine, gelin bizim Çanakkale’deki olayları izletelim kıvamına geçtim. Bunu da 5 figüran 10 ışıkla değil adam gibi prodüksiyonlarla bütün dünyayı hayran bırakacak şekilde yapalım istiyorum ve bunun içinde adımları atmaya başladık.

"KOMEDİ YAZARLARI, KOMEDİ PROGRAMCILARI TARAFINDAN SUSTURULDU"



Oğuzhan Uğur, yeni projelerinde yetenekli çalışma arkadaşlarına yer vermek istediğini dile getirdi. Uğur, "O kadar yetenekli o kadar vasıflı insanlar var ki seslerini çıkaramayan ya da vasıfsız insanlar yüzünden geri planda kalan. Biz bu insanları ön plana çıkarmak istiyoruz. Egolarından kurtulsun istiyoruz insanlar." dedi.

Bir dönem komedi yazarlığı da yapan Oğuzhan Uğur’un sözlerinin hedefindeki isimler merak konusu oldu.

"TATLI VE ENERJİK BİR İLİŞKİ YAŞADIK"



Oyuncu Müjde Uzman'dan ayrıldığını da doğrulayan Uğur, "Çok tatlı, çok enerjik bir ilişki yaşadık, sonra da bitti." dedi.