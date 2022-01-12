MANİDAR GÖNDERME

Biten ilişkisinin ardından Uzman, manidar bir göndermede bulundu. Ünlü oyuncu, önceki gün Funda Arar'ın 'Senden Öğrendim' şarkısını paylaştı.



Şarkının sözleri ise şöyle:



Gittin, kanadı kırık kuştum

Sustum, sözlerime küstüm

Hani kırılırsın siyaha

Nöbet nöbet geceler boyunca

Dün güne dize gelince

Yürek acılara doyunca

O tez dönüşün geç olunca

Kendime tahammülü öğrendim

Kördüm, bilendim, seni unutmayı öğrendim

Sen yoktun ben yalnız kalmayı öğrendim

Acıya duvar gibi durmayı ögrendim

Kaybolmuş bir dilin sözcükleri gibi

Köksüz, bağsız durmayı öğrendim

Vaz geçtiysen hep sağnak yağışlarımdan

Vaz geçtiysen bitmek bilmez kışlarımdan

Korkma kimseye ödenecek borcum yok

Yok saymayı ben senden öğrendim