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Oğuzhan Uğur hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

Sosyal medya fenomeni YouTuber Oğuzhan Uğur hakkında Kahramanmaraş ve Hatay'da baraj duvarlarının patladığı yönünde paylaşım yaptığı gerekçesiyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldı. 

Giriş: 12.02.2023 - 19:02 | Güncelleme: ABONE OL
Oğuzhan Uğur hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından Kumçatı Köyü'nde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde sosyal medyada paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Savcılık, 'BaBala TV' sosyal medya hesabının bu yönde paylaşım yaparak depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, bu nedenle arama-kurtarma çalışmalarında aksamalar yaşandığı gerekçesiyle hesap sahibi Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlattı.

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