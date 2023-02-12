DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından Kumçatı Köyü'nde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde sosyal medyada paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Savcılık, 'BaBala TV' sosyal medya hesabının bu yönde paylaşım yaparak depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, bu nedenle arama-kurtarma çalışmalarında aksamalar yaşandığı gerekçesiyle hesap sahibi Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlattı.

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