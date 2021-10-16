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Oğuzhan Özyakup, Skyler Witschge ile aşk yaşıyor - Magazin haberleri

Oğuzhan Özyakup, Skyler Witschge ile aşk yaşıyor

Futbolcu Oğuzhan Özyakup, model Skyler Witschge ile aşk yaşadığını Instagram'dan ilan etti

16.10.2021 - 16:57 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, son günlerde özel hayatıyla gündeme geliyor. Bir dönem oyuncu Melisa Aslı Pamuk'la aşk yaşayan Özyakup, yeni bir birlikteliğe yelken açtı.

  • AŞKINI İLAN ETTİ

    Futbolcu, model Skyler Witschge ile aşk yaşamaya başladı. Hollanda'da doğup, büyüyen Oğuzhan Özyakup, ilişkisini sosyal medyadan ilan etti. Çift, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan yayınlayarak, gözler önüne serdi.

    İkilinin birlikteliklerinin yeni başladığı ünlü modelin sık sık İstanbul'a gelerek, sevgilisiyle vakit geçirdiği konuşuluyor.

  • BAŞAKŞEHİR MAÇINI İZLEDİ

    Skyler Witschge, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'le oynadığı maçı takip ettiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

  • BABASI ESKİ FUTBOLCU

    Modelin babası Richard Witschge'nin de eski bir futbolcu olduğu ortaya çıktı.

    Daha önce Ajax ve Barcelona gibi üst düzey kulüplerde forma giyen Richard Witschge, 2005 yılında futbolculuk kariyerini noktaladı.

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