Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup, Hollanda'ya döndü! Hollanda'da doğup büyüyen ve sonrasında Arsenal altyapısına transfer olan 29 yaşındaki milli futbolcu, Burak Yılmaz'ın da top koşturduğu Fortuna Sittard'a transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Oğuzhan Özyakup siyah-beyazlı forma ile 17 maça çıkarken sadece 1 asistlik performans sergiledi.