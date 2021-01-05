İsyan eden Özdemir, geçtiğimiz aylarda hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yapmıştı:

Uzun zamandır 'Biter, zamanla durulur' diye düşünüp, sustuğum hakkımda çıkan asılsız haberlerle ilgili sizi biraz meşgul edeceğim. Her defasında şaşkınlıkla okuduğum bazen üzüldüğüm, bazen çok güldüğüm haberlerin son bulması adına sizinle bu duygumu paylaşmak zorunda hissediyorum.

Benim de herkes gibi, herkes kadar sohbet ettiğim, dost olduğum erkek arkadaşlarım, onlar dışında da karşılaştığımda merhabalaştığım tanıdıklarım var. Size göre 3 günde bir sevgili değiştirip, başkalarıyla berabermişim gibi görünsem de uzun zamandır bir ilişkim yok.