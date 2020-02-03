Oğuzhan, Feyenoord tarihine geçti

Ara transfer döneminde Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kiralık olarak sezon sonuna kadar Feyenoord'a imza attı.

27 yaşındaki oyuncu, Emmen maçının henüz 93. saniyesinde golünü atmayı başardı. Bu gol aynı zamanda Oğuzhan'ın Feyenoord tarihinde ilk maçında ilk golünü en erken atan oyuncu olmasını sağladı.

Bu rekorun daha önce 44 yıl önce Feyenoord formasıyla çıktığı ilk maçın 4. dakikasında ağları havalandıran Rini Plasman'a aitti.