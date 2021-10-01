Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 86 yaşında hayata veda etti. Bir süredir Ankara'da bir hastanede tedavi gördüğü bilinen Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı sevenlerini yasa boğdu. İşte tecrübeli siyasetçinin hayatına dair merak edilenler...
OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?
Bir dönem T.C. İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak da hizmet veren Mevcut Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 25 Mayıs 1935 tarihinde dünyaya geldi. Bugün 86 yaşında olan Oğuzhan Asiltürk ilkokul, ortaokulu ve liseyi Malatya’da okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunu olan Oğuzhan Asiltürk bir süre Serbest Müşavir Mühendislik, yaptıktan sonra siyasete atıldı.
Siyasi kariyeri boyunca 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekilliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yapan Oğuzhan Asiltürk evli ve dört çocuk babasıdır.
OĞUZHAN ASİLTÜRK'ÜN SİYASİ KARİYERİ
MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldı. Sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı. Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi. 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Fazilet Partisi'ne girdi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır.
Türkiye siyasetini yoğun biçimde meşgul eden askeri müdahaleler konusunda kendine has fikirler beyan eden Oğuzhan Asiltürk, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla orduda bulunan Anti-Amerikancı kadroların tasfiye edildiğini iddia etti. Yine 28 Şubat sürecinin de ordunun tamamına mâl edilemeyeceğini savunan Asiltürk, bir grup cuntacı generalin medya, iş adamları ve diğer siyasi partilerin de desteğiyle 28 Şubat sürecini başlattığını ifade etmektedir.
Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.
7 Ocak 2021'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Asiltürk, Erdoğan'ın kendisine İstanbul Sözleşmesi'nin kalkacağını söylediğini belirtti. 20 Mart 2021'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye, İstanbul Sözleşmesinden çekildi.
OĞUZHAN ASİLTÜRK NEDEN VEFAT ETTİ?
Covid-19'a bağlı zatürre ve nefes darlığı problemi sebebiyle hastaneye kaldırılan Oğuzhan Asiltürk Ankara'da bir hastanede tedavi görüyordu.
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