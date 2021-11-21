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Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz'dan duygusal paylaşım: Yaşarken ölmek bu olsa gerek

Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz'dan duygusal paylaşım: Yaşarken ölmek bu olsa gerek!

Oğuz Yılmaz (53), geçtiğimiz mayıs ayında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ünlü şarkıcının eşi Aylin Yılmaz, duygusal bir mesajla acısını dile getirdi

21.11.2021 - 23:22 | Güncelleme: MAGAZİN

  • "Çekirge" ve "Bas Bas Paraları Leyla'ya" şarkılarıyla tanınan Ankaralı şarkıcı Oğuz Yılmaz, mayıs ayında kalp krizi geçirmişti. Sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmamıştı. Yılmaz, memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

  • 53 yaşında hayatını kaybeden Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

  • "YAŞARKEN ÖLMEK BU OLSA GEREK"

    Yılmaz paylaşımında, "Bugün sensizliğin 6 ay 184 gün 4416 saat 264960 dakika 15897600 saniyesi sensiz ve derin anılar. Seni her an düşündüğümde yüreğimde kıyamet kopar. Yaşarken ölmek bu olsa gerek. Seni çok özledim Canom" ifadelerini kullandı.

  • Aylin Yılmaz, geçtiğimiz günlerde de 23 yıllık eşinin mezarlığını ziyaret etmişti. Yılmaz, mezarlıkta çekilen fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşmış ve yine duygusal bir mesaj yayınlamıştı.

  • "BİRBİRİMİZE DOYAMADIK"

    İki çocuk annesi Yılmaz, paylaşımına şu notu düşmüştü:

    "Bak yine baş başa kaldık. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hayatımın en zor günlerinden biriydi. Böyle bir günü yaşayacağımı hiçbir zaman düşünmemiştim. Daha gerçekleştireceğimiz sayısız hayalimiz vardı 23 senedir birbirimize doyamadık."

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