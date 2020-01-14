Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Kariyerini Çaykur Rizespor'da kiralık olarak sürdüren Oğuz Kağan Güçtekin, Antalya kampında Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'a çok özel açıklamalar yaptı. Altyapıdan A Takıma verilen oyuncu sayısıyla ilgili konuşan genç futbolcu, "Ozan abi bizim için iyi bir örnek" ifadelerini kullandı. Hedefinin Ozan Tufan, Emre Belözoğlu gibi Fenerbahçe kaptanlığını yapmak olduğunu dile getiren Oğuz Kağan, Merih Demiral'dan da övgüyle bahsetti. Genç futbolcunun açıklamaları şöyle:

"Altyapı aslında işlenmeyi bekleyen cevher gibi... Altyapılarda her takımda çok çok yetenekli oyuncular var. Biraz daha onlara güvensek, biraz daha şans versek çok daha iyi konumda olacağız Milli Takım konusunda. Doğru olan altyapıya önem vermek."

"OZAN ABİ ÇOK İYİ BİR ÖRNEK"

"Ozan abi genç bir oyuncunun başına gelebilecek belki de en kötü şeyi gördü, en dibi gördü. Ama oradan çıkmasını bildi. Şu anda da çok iyi futbol oynuyor bence. Ligin en iyi orta sahalarından. O bütün gençlere örnek. Burada çok fazla süre bulamadım belki ama düşünüyorum 2. yarı süre bulsam, dönsem, oynasam... Neden olmasın? Olabilir. Kendime de güveniyorum açıkçası"

"HEDEFLERİM ARASINDA FENERBAHÇE KAPTANLIĞI VAR"

"Gelecekteki hedeflerim arasında Fenerbahçe kaptanlığı var. İnşallah Ozan Abi gibi, Emre abi gibi kaptanlık yapma hayalim var. Fenerbahçe bence dünyanın en büyük kulüplerinden birisi"

"KAFAMI BİR KALDIRDIM, ÜSTÜMDEN MERİH GEÇTİ!"

"Merih zaten altyapıda da çok iyiydi. Merih’i şöyle anlatayım; benden bir yaş büyüktür. Ben onlarla ilk maçıma çıktım. Orta sahadayım. Top geliyor havadan. Şöyle kafamı kaldırdım. Üstümden Merih geçti abi! Oradan sonra ‘vay be’ dedim. Merih zaten çok iyi bir stoperdi. Çok da iyi bir karakteri ve kişiliği var. Geçmişini asla unutmuyor. Tüm arkadaşlarıyla irtibatı devam ediyor. Onun orada olması en çok bizi sevindiriyor."

"FENERBAHÇE ALTYAPISINDA HER ŞEY YOLUNDAYDI"

"Bizim zamanımızdaki çalışma ortamını şöyle söyleyeyim; Milli Takımlarda da oynuyorduk biz. Milli Takım en üst seviyedir. Milli takımda görmüş olduğumuz çalışmaları biz çoktan yapmış oluyorduk. Başka kulüplerden gelen arkadaşlarımız garipsiyordu, bunları bilmiyorlardı. O benim dikkatimi çekmişti altyapıda oynarken. O dönem gerçekten hocalar olsun, çalışma ortamı olsun, disiplin olsun, eğlence olsun her şey yolundaydı Fenerbahçe altyapısında. Sadece yukarı çok fazla oyuncu veremiyorduk. Ama başarılara baktığımızda da başarılı bir altyapı ekibi vardı"

"MAÇ BERABERE BİTİNCE FATURA BANA PATLADI. SOSYAL MEDYA HESAPLARIMI KAPAMIŞTIM"

"Oluyor, oluyor öyle şeyler oluyor. Ben hatırlıyorum. Bir Konya maçı oynamıştım. Maçtan sonra sosyal medya hesaplarımı kapatmıştım. (Gülüşmeler) Normal bir maçtı ama 5 hafta üst üste kazanmıştık. 6. hafta ben oynadım berabere bitmişti maç. Fatura bana patladı. Sıkıntı yok. Olur böyle şeyler. Bunlara hazır olması gerekiyor tüm genç oyuncuların."