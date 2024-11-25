Oğuz Aydın göz doldurdu!
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, Kayserispor maçındaki performansıyla büyük beğeni topladı.
- 1
Fenerbahçe, milli aradan döndü ve Süper Lig’e adeta fırtına gibi başladı.
- 2
Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor’u 6-2’lik net bir skorla mağlup etti.
- 3
Sarı-lacivertliler bu galibiyetle zirve yarışında hata yapmadı.
-
- 4
Farklı Kayserispor zaferinde dikkat çeken isimlerin başında, yaz transfer döneminde kadroya katılan Oğuz Aydın geliyor.
- 5
Teknik direktör Jose Mourinho’nun ilk kez bir resmi mücadelede ilk 11’de şans verdiği milli futbolcu, bu fırsatı çok iyi kullandı.
- 6
İstekli performansıyla dikkat çeken Oğuz, 15. dakikada fileleri havalandırarak takımının ikinci golünü kaydetti.
-
- 7
Ardından, 26. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 3’e çıkaran golü attı.
- 8
Oğuz Aydın’ın performansı bununla da sınırlı kalmadı. 88. dakikada Sebastian Szymanski’nin attığı golde de asisti yapan isim oldu.
- 9
Rusya ekiplerinden Zenit ile oynanan hazırlık maçında da dikkat çeken bir performans sergileyen Oğuz Aydın, Kayserispor karşısında sahaya koyduğu oyunla Mourinho’nun güvenini boşa çıkarmadığını gösterdi.
-
- 10
24 yaşındaki Oğuz Aydın, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’de bu sezon 3 maça çıkarken toplamda 111 dakika süre aldı.
- 11