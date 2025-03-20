Oğuz Aydın: En büyük hedefim tarih yazmak

UEFA Uluslar Ligi Play-off turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1 mağlup eden milli takımımızın oyuncularından Oğuz Aydın, galibiyeti değerlendirdi.

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"2007'DEN BERİ MACARİSTAN'I YENEMEMİŞTİK"

Oğuz Aydın, "Mutluyuz. 2007'den beri Macaristan'ı yenememiştik. Bu jenerasyon bunu başardı. İki asistim için mutluyum." dedi.

Açıklamalarına devam eden başarılı futbolcu, "Daha bir şey bitmedi. Daha ikinci maç var. İnşallah orada fişi çekeceğiz. Çok güzel bir gruba sahibiz. Orada turu geçeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

"EN BÜYÜK HEDEFİM TARİH YAZMAK"

Oğuz Aydın, son olarak, "Hayallerim var ama bunun için konuşmak için erken. En büyük hedefim milli takımda kalıcı olup tarih yazmak." dedi.