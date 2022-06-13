Oğulları tarafından bıçaklanan baba, çocuklarını silahla vurdu

İHA

Şanlıurfa'da Ramazan B., oğlu Fatih (26) ve Gökhan (25) ile iddiaya göre, para yüzünden tartıştı. Tartışma sonrası iki kardeş babalarını bıçakladı.

Büyüyen kavgada silahına sarılan baba iki oğluna kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kardeşler olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fotoğraf: İHA

BİR OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fatih B., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gökhan B.'nin durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İki oğlunu silahla vurduktan sonra komşuda saklanarak kaçmaya çalışan baba Ramazan B. ise polis tarafından gözaltına alındı. Ramazan B., karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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