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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Son dönemlerde oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile yaşadığı aşkla konuşulan Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin dün akşam Cihangir'de yeni motosikletiyle objektiflere takıldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Engin, "Her şey yolunda. Çalışıyorum evden işe, işten eve... Bu trafik bu saatlerde anca motosikletle çekiliyor. Tabii bir de kullanmayı çok seviyorum" dedi.