Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süresi 22 Kasım'a kadar uzatıldı

        Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süresi 22 Kasım'a kadar uzatıldı

        Millî Eğitim Bakanlığınca, resmi eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin 19 Kasım 2023 Pazar günü sona eren ve uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilen mesleki eğitim çalışma süresi, 22 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 14:19 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süresi uzatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin 13 Kasım Pazartesi başlayan ve 19 Kasım 2023 Pazar günü sona eren mesleki çalışmaları, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirildi.

        Yönetici ve öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süresi, gelen talepler üzerine 22 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        İkiye bölünen gemi görüntülendi!
        İkiye bölünen gemi görüntülendi!
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Habertürk Anasayfa