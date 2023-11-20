Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süresi 22 Kasım'a kadar uzatıldı
Millî Eğitim Bakanlığınca, resmi eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin 19 Kasım 2023 Pazar günü sona eren ve uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilen mesleki eğitim çalışma süresi, 22 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldı
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin 13 Kasım Pazartesi başlayan ve 19 Kasım 2023 Pazar günü sona eren mesleki çalışmaları, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirildi.
Yönetici ve öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süresi, gelen talepler üzerine 22 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.