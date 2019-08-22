Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından 2019 yaz dönemi kadrolu öğretmenlerin mazeret durumuna bağlı yer değiştirme tercihleri alınmaya başlandı. Öğretmenlerin tercih listesinde değerlendirmek üzere kontenjan bilgisi de yine MEB tarafından yayımlandı. İşte mazerete bağlı tayin tercih sayfası ve kontenjan bilgileri...

MAZERETE BAĞLI TAYİN TERCİH SAYFASI: MEBBİS

Öğretmenler mazerete bağlı tayin tercih başvuruları için kontenjanları inceledikten sonra, hazırladıkları tercih listeleri ile Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden tayin tercihlerini gerçekleştirebilirler. MEBBİS sistemine kullanıcı adı / TC. kimlik no ve kişisel şifre ile erişim sağlanıldığı gibi e-Devlet ile de giriş yapılabilir.

MEBBİS GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

TAYİN TERCİHLERİ KONTENJANLARI

2019 yaz dönemi kadrolu öğretmenlerin mazeret durumuna bağlı yer değiştirme kontenjanları MEB tarafından yayımlandı. Aşağıdaki bağlantı ile kontenjan listelerine ulaşabilirsiniz.

TAYİN KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN