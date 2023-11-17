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        Haberler Gündem Öğretmenlere ikramiye verilecek mi? Milli Eğitim Bakanı'ndan "24 Kasım ikramiyesi" açıklaması

        Öğretmenlere ikramiye verilecek mi? Bakan'dan "24 Kasım ikramiyesi" açıklaması

        Öğretmenlere 24 Kasım'da ikramiye verilecek mi? Öğretmenler gününün yaklaşmasıyla birlikte bu sorunun öğretmenler tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açıklama geldi. İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 11:50 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:50
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        • 1

          24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi geri sayım sürerken öğretmenler "24 Kasım'da ikramiye verilecek mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edilen soruyla iligli Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabıyla iligli detaylar...

        • 2

          CHP'DEN ÖĞRETMENLERE İKRAMİYE TALEBİ!

          CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, öğretmenlere 1 maaş tutarında ikramiye verilmesini içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Bakan Tekin, CHP'nin öğretmenlere ikrmaiye çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        • 3

          ÖĞRETMENLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "(muhalefetin '24 kasımda öğretmenlere ikramiye verilsin' çağrısı) Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur" açıklamasında bulundu.

        • 4

          "YENİ ATAMA İÇİN PLANLAMA YAPILACAK"

          Öğretmen atamalarıyla ilgili "Bütçenin Meclis'ten geçmesini bekliyoruz. Yeni atama için planlama yapılacak" açıklamasında bulunan Tekin öğretmen ikramiyesi talebine ilişkin olarak ise "Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanıımız ile Maliye Bakanımız duyurur. Biz öğretmen arkadaşlarımızın özlük hakları ile ilgili bütçe sınırları çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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