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        Haberler Gündem Eğitim Öğretmen-veli randevuları dijital ortama taşındı

        Öğretmen-veli randevuları dijital ortama taşındı

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), velilerin okul müdürü ve öğretmen görüşmelerini dijital ortama taşıyan "veli randevu sistemi" hayata geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 15:10 Güncelleme: 23.03.2024 - 15:11
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        Öğretmen-veli randevuları dijital ortama taşındı
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        Veliler, öğretmen görüşmeleri için e-devlet kullanıcı bilgileriyle okulların internet sitelerinden randevu alabilecek.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, birçok Batı ülkesinde uygulanan ve okul müdürü ile öğretmen üzerinde bir randevu sisteminin oluşturulması yönündeki açıklamasının ardından çalışmalara başlayan MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, öğretmen-veli görüşmeleri için yeni bir dijital uygulama geliştirdi.

        Yazılım uzmanlarınca geliştirilen ve kullanıma açılan "veli randevu sistemi" ile veliler, okulda eğitim alan çocuklarının durumunu görüşmek istedikleri öğretmenle görüşme zamanını ayarlayabiliyor.

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        ÖĞRETMENLERİN BOŞ ZAMAN DİLİMLERİNE GÖRE RANDEVU ALINIYOR

        Veli-randevu sistemi ile okul yöneticileri, öncelikle veli görüşmeleri için öğretmenlerin zaman açısından uygunluğunu belirliyor.

        Veliler, okulun internet sitesi üzerinden e-devlet kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yapıyor. Sistemde, öğretmenlerin müsaitlik tablosundan boş olan zaman dilimleri için randevu talebinde bulunabiliyor.

        Randevu alınacak haftadan önceki cuma günü öğle saatine kadar sistem açık tutulacak. Aynı gün öğleden sonra ise okul yönetimleri öğretmenlere randevu saatlerini bildirecek.

        Veli, sistem üzerinden giriş yaptıktan sonra randevu talep edebildiği gibi aktif ve eski randevularını görebilecek ve günü gelmemiş randevusunu iptal edebilecek.

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