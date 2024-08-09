Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak? 2024-2025 Eylül ayı öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak?

Bu yıl öğretmen seminerlerinin online mı yüz yüze mi olacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre okullar 9 Eylül’de açılacak. Kısa süre kalırken öğretmenlerin mesleki çalışmaları ile ilgili MEB’den gelecek açıklamalar yakın takibe alındı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen seminerler genellikle yüz yüze yapılıyordu. Seminerlerde değişikliğe gidileceğine dair iddialar sonrası ‘’2024 Eylül ayı öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak, ne zaman yapılacak?’’ sorusu yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…