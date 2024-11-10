Öğretmen seminerleri ne zaman? Kasım ayı öğretmen seminerleri hangi gün ve nasıl yapılır?
Öğretmen seminer programı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 11-15 Kasım 2024 Tarihleri arasında uygulanacak olan ara tatil tarihlerinde öğretmenler ile ilgili karar da açıklandı. Peki Öğretmen seminerleri ne zaman? Kasım ayı öğretmen seminerleri hangi gün ve nasıl yapılır?
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Öğretmen seminerleri ile ilgili detaylar belli oldu. Bakanlık tarafından Yusuf Tekin imzası ile paylaşmış olduğu o programda tüm öğretmenleri yakından ilgilendiren bir içerik paylaşıldı. İşte öğretmen seminer tarihi
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ÖĞRETMENLERİN KASIM AYI SEMİNER PROGRAMI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 11-15 Kasım mesleki çalışma döneminin online (çevrimiçi) yapılacağını açıklamasından sonra beklenen resmî yazı yayımlandı.
Yazıya göre; Türkiye Yüzyılı Maarif modeli semineri almış olan öğretmenler için ayrı seminer almayanlar için ayrı olmak üzere 4’er videodan oluşan iki farklı program belirlendi.
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Videolar 17 Kasım 2024 saat 23:59’a kadar izlenebilecek.
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