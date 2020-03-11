11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Öğretmen dizisi oyuncuları kimler? Öğretmen dizisi nerede çekiliyor? soruları, dizinin ilk bölümünün ardından gündeme geldi. Küçükkapı Lisesi aslında yok. Öğretmen dizisinin çekimleri Fatih Balat'ta bulunan Tarık Us Ortaokulu'nda gerçekleştiriliyor. Öğretmen dizinin konusu "Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir 'insanlık dersi' vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır. Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; '12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?' Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek! Çocuklara ve hatta tüm ülkeye 'iyi insan' olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır." şeklinde özetlenebilir. Öğretmen dizisi oyuncuları şöyle...
İLKER KALELİ KİMDİR?
İlker Kaan Kaleli 11 Mayıs 1984'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.
Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015 yılından 2017 yılına kadar Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. Şu sıralar Öğretmen dizisinin başrol karakteri Akif'i canlandırmaktadır.
CEREN MORAY KİMDİR?
5 Haziran 1985 doğumlu olan oyuncu memur bir ailenin tek kızı olarak Diyarbakır ’da dünyaya geldi. Annesi Kastamonulu olan Ceren Moray, babasının memleketi olan Diyarbakır'da dünyaya geldi. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul ’a taşınan ünlü oyuncu, tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Uzun bir süre Pera Güzel Sanatlar ’da eğitim alan oyuncu, 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü ’nü kazandı ve 2009 yılında üniversiteden mezun oldu.
Yüksek lisans döneminde babası kalp krizi geçirdi ve ardından ünlü oyuncu, hayatını farklı bir yöne çevirmeye karar verdi. Bu sırada bir dizi için teklif geldi ve ilk televizyon deneyimi, 12 yıl önce yayımlanan ve başrollerini Levent Üzümcü, Müjde Ar gibi isimlerin paylaştığı Serseri Aşıklar isimli dizi oldu. Bu diziden sonra televizyonun yolları kendisine açılmış oldu. Birkaç yıl televizyona ara vererek eğitimlerini sürdüren Moray, 2007-2010 yılları arasında ekrana gelen ve dönemin fenomen gençlik dizisi olan Kavak Yelleri dizisinde Su karakterini canlandırıyordu.
Ancak onun asıl büyük çıkışı, O Hayat Benim ile oldu. Dizide Efsun karakterini canlandıran ve daha ilk bölümlerde başrolün önüne geçerek dizinin başrolü haline gelen Ceren Moray, gerçek anlamda başarılı bir oyunculuk performansı ile dikkat çekti. Dizide zengin yaşantıya uyum sağlamaya çalışan varoş bir kızı canlandıran ünlü oyuncu, Efsun karakterini canlandırabilecek belki de en iyi isim oldu. Dizinin bu denli popüler olmasında Ceren Moray’ın etkisi büyük. Ardından da Avlu dizisinde yine adından söz ettirdi. Ceren Moray şimdi Öğretmen dizisinde Zeynep karakterine hayat veriyor.
AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?
Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997'de İstanbul'da doğdu. İlk olarak 2016 yılında İkinci Şans filminde rol aldı. Ardından Kötü Çocuk filminde başrol ile dikkatleri çekti. Aynı dönemde de Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde başrolde yer aldı. 1 sezon süren Kardeş Çocukları dizisinin ardından şimdi Öğretmen dizisinde rol alıyor.
SERHAT KILIÇ KİMDİR?
Serhat Mustafa Kılıç, 8 Temmuz 1975'de Ankara'da doğdu. Aslen Malatyalı'dır. 1994'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro bölümünü burslu olarak kazandı. 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak bu okuldan mezun oldu. İlk profesyonel oyunu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998 Ariel Doffman'ın Kayıplar (Dullar) adlı oyunudur. 1999 - 2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Aynı yıllarda, Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda sahne ve oyunculuk dersleri verdi ve bu kurumda Barış Adası adlı oyunu yönetti. 2002 yılında mecburi hizmetini tamamlamak üzere Erzurum Devlet Tiyatrosu'na oyuncu olarak atandı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Reji üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlayıp Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı. 2008 yılında Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden istifa ederek çalışmalarına İstanbul'da devam etmeye başladı. İstanbul'da çalıştığı tiyatrolar arasında Tiyatro Dot, BKM gibi tiyatrolar yer almaktadır. 2009 - 2010 sezonunda “İntiharın Genel Provası” adlı oyun ile İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. “İntiharın Genel Provası” adlı oyun 3 sezon İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda kapalı gişe olarak sahnelendi. Serhat Kılıç, dört farklı karakteri canlandırdığı bu oyundaki performansı ile 14. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında, Yılın En Başarılı Müzikal ve Komedi Erkek Oyuncusu dalında adaylığa layık görüldü. 2012 yılında Cats&Dogs (Soho İstanbul) adlı bir prodüksiyon şirketi kurdu. 2014 yılında Cannes Film Festivali Altın Palmiye Ödülü'nü kazanan Nuri Bilge CEYLAN'ın yönetmenliğini yaptığı Kış Uykusu filminde İmam Hamdi karakterini canlandırdı. Bu filmdeki performansı ile 47. SİYAD ödülleri, En iyi yardımcı erkek oyuncu performansı dalında adaylığa layık görüldü.
Oyuncu, 2014 yılı Kasım ayında, oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren Okul Serhat Kılıç'ı kurmuştur. 2014 yılında kurduğu tiyatro atölyesi olan Serhat Kılıç Okul'u hizmete açmıştır.
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