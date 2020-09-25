DHA

Konya'da önceki gün, İzzetbey Mahallesi'nde yürekleri kavuran bir olay meydana geldi. Nuri Tömtöm İlkokulu´nda görevli öğretmen Mustafa Bayram ve Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlkokulu´nda görevli eşi öğretmen Deniz Bayram evlerinde online ders verdikleri için 2 çocuğunu, bakıcılıklarını yapan üst komşularına bıraktı.

YAPILAN MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

DHA'da yer alan habere göre çocuklarından 20 aylık olan Kumsal Bayram, balkonda dengesini kaybedip 7'nci kattan düştü. Durumu fark eden baba Bayram, otomobille kanlar içindeki kızı Kumsal'ı, Çumra Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Minik Kumsal, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İsmi açıklanmayan bakıcı kadının da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

KÜÇÜK KUMSAL TOPRAĞA VERİLDİ

Kumsal Bayram'ın cenazesi dün Konya kent merkezindeki Hacı Veyis Camii'ne getirildi. Anne Deniz ve baba Mustafa Bayram, kızlarının tabutuna sarılıp ağladı.

Ardından minik Kumsal'ın cenazesi gözyaşları içinde kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi.